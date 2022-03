Trevi sperimenta il nuovo Sportello Unico Telematico (SUT)

Il Comune di Trevi ha avviato lo Sportello Unico Telematico (SUT) come punto di accesso per il cittadino per rivolgersi all’Amministrazione comunale per la consegna di documenti e per l’accesso ai vari servizi messi a disposizione alla popolazione residente.Ogni cittadino potrà fruire di questo innovativo strumento per presentare istanze, dichiarazioni, segnalazioni on line tramite guidate e facilmente accessibili: il servizio può essere utilizzato tramite identità digitale, come per esempio lo SPID.

Il nuovo SUT sostituisce il portale SUAPE, ossia lo Sportello Unico per le Attività Produttive e Urbanistiche, con l’obiettivo di efficientare le procedure burocratiche e migliorare l’esecuzione delle pratiche pubbliche snellendo il lavoro degli uffici comunali.