Trieste, primo focus group Anci/Regioni sulla programmazione 2021-2027

Parte il primo focus group Urbact organizzato da Anci in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comitato Nazionale Urbact che vede protagonisti il sistema delle regioni, l’Agenzia Coesione e il Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio.

Dalle esperienze delle città Urbact della Regione, come Udine attiva sui temi del gioco e della rigenerazione urbana e Pordenone su social impact bond e housing sociale, mentre Trieste presidia il tema della pianificazione territoriale, emergono elementi utili su quello che le città hanno realizzato e si aspettano dalla nuova programmazione europea in favore delle città.

Maggiore collegamento tra diversi strumenti finanziari per l’attuazione degli interventi, dal livello europeo fino a quello regionale passando anche per investitori privati, è quanto richiesto dalle città. Ma anche attenzione al tema della partecipazione civica e della finanza innovativa per la realizzazione di azioni che creino fiducia in cittadinanza e attori locali.

Fonte: Anci