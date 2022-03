Trofeo “Borghi in moto” alla scoperta dei piccoli centri più belli d’Italia

Un’idea nata in Umbria, il ‘Cuore verde d’Italia’, una terra che di turismo e di viaggi se ne intende, il settore economico della ricettività era in difficoltà per le limitazioni legate alla pandemia e per lo stesso motivo e in panne era anche il settore sportivo del motociclismo inteso come svago, sfogo di una passione, voglia di libertà e di conoscenza, allora perché non cercare una sinergia?

La risposta è arrivata dal Maxi Moto Group 2.0, che vanta una collaborazione pluriennale con l’associazione Borghi più belli d’Italia, nell’inventare e proporre iniziative di mototurismo, prima fra tutte Wonder Umbria, da poco trasformatasi in Wonder Italy. La crisi del settore turistico e dello sport doveva trovare uno spiraglio per ripartire e si è ripartiti dalle cose semplici dalla passione che accomuna i mototuristi e che si riassume in poche parole: viaggiare per conoscere nuovi luoghi, per scoprire le bellezze della nostra Italia, per conoscerne le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche.

Ma nello specifico come funziona il Trofeo Mototuristico Borghi in Moto? Si tratta di una manifestazione che lascia ai singoli motociclisti ampia libertà di scelta: tracciato, luogo di destinazione, giorno o giorni da dedicare al viaggio. Il tutto si svolge all’interno di 8 mesi, da marzo ad ottobre 2022 e con la sola indicazione relativa alla destinazione: uno dei 315 Borghi più Belli d’Italia. Il meccanismo è semplice: ogni motociclista visita i Borghi ed ottiene dei punteggi in base ai chilometri percorsi, le soste di carattere turistico e la frequentazione di strutture ricettive in cui saranno rilasciati attestati di accesso, sia per ristoranti che per i pernottamenti, è necessario raggiungere quanti più borghi possibili e documentarne la visita per alimentare la classifica stilata in base alla distanza percorsa e ai luoghi visitati.

Il 1° marzo parte la II Edizione del Trofeo e si incontreranno nei Borghi più Belli di tutta Italia gli iscritti con le loro moto esponendo l’adesivo di riconoscimento, le iscrizioni sono aumentate sensibilmente rispetto allo scorso anno superando le 400 presenze. Ampio riscontro è stato dato anche dalle Amministrazioni Comunali dei Borghi più Belli d’Italia in tutte le Regioni; con una gara di “ospitalità”, gli Amministratori si sono adoperati per promuovere le visite a Musei o luoghi di interesse nel Borgo, hanno nominato referenti che saranno il punto di riferimento dei motociclisti. Allo stesso tempo gli operatori turistici dei vari territori hanno formulato offerte “da non perdere”, quindi il 1° marzo tutti pronti a “mettersi in Moto” per visitare i meravigliosi Borghi più Belli d’Italia, nel fascino dell’Italia nascosta, per vivere solo “grandi emozioni”. Per INFO www.borghinmoto.com borghinmoto@gmail.com