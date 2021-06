“Dei 100 milioni del fondo per l’inclusione, 30 milioni saranno dedicati al turismo accessibile”. Lo annuncia il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, alla conferenza stampa “Più investimenti per il Turismo accessibile” con il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, a Palazzo Madama. Le azioni previste sono infrastrutture, servizi accessibili e servizi di accompagnamento. “Sarà prevista l`attivazione di tirocinio per le persone che operano con i disabili”. “L`altro obiettivo è una vera collaborazione con le Regioni con cofinanziamenti e corresponsabilizzazione”, conclude il ministro Stefani.