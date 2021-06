Turismo & marketing in salsa digitale per la ripresa del Belpaese

“La ripresa del turismo passa attraverso la digitalizzazione delle imprese, ma é indispensabile ricostruire il rapporto con il turista partendo da progetti di Marketing territoriali ritagliati su misura delle nuove esigenze, fare squadra all’interno del territorio é indispensabile, come lo é un piano di formazione digitale per le piccole e medie imprese che dovranno ripartire dalle criticità strutturali, organizzative e comunicative”. Lo ha detto Louis Molino, Consulente Marketing , Editore e Ceo di Promediacom in occasione della EMBA Awards (European Marketing Business Awards ), che ha proseguito il proprio intervento proponendo di creare a Capri un Osservatorio permanente sulla comunicazione turistica di calibro internazionale, come strumento in grado di contribuire fattivamente alla ripresa economica complessiva del Belpaese.

“A tal fine, però, occorre attivare un sistema di formazione digitale che deve partire dalle istituzioni e dal territorio – ha aggiunto – perché da soli gli strumenti digitali non bastano, se si usano limitatamente. In questo passaggio le istituzioni, le amministrazioni regionali e comunali, gli enti turistici, ma anche le associazioni di categoria in partnership con le agenzie e i consulenti presenti nel territorio di riferimento, sono chiamati in causa per sviluppare dei veri e propri progetti di formazione gratuita dedicati alle piccole e medie imprese del comparto turistico. Occorre, quindi, un’ottica strategica di sviluppo attraverso il digitale con gli strumenti del Marketing e della comunicazione – ha concluso Molino – La propensione nel relazionarsi e nel comunicare direttamente con il turista, caratteristica essenziale e di eccellenza dell’imprenditore turistico italiano, bisogna trasferirla anche online attraverso tutti gli strumenti amati dal turista italiano ed internazionale”.