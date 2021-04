Turismo sicuro a Roma con “My safe Hotel”

L’ultimo rapporto Istat sull’impatto economico indotto dal Coronavirus segnala che sono “ferme 2,1 milioni di attività e due industrie su tre”. Industria e comparto turistico sono senza dubbio tra i principali macrosettori economici colpiti dai provvedimenti di chiusura anti-Covid. I dati relativi al movimento di turisti nel nostro Paese parlano chiaro, registrando un calo del -50,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. Parliamo di quasi 192 milioni di presenze in meno. Soltanto a Roma e nel Lazio si r3egistrano 20mila aziende chiuse da quando è scoppiata l’epidemia. Sulla base di questi dati è partito un progetto innovativo e senza precedenti nel mondo dell’hotellerie che mira a rendere “Covid Free” tutte le strutture che aderiranno all’iniziativa ‘My Safe Hotel’. In occasione delle attesissime “riaperture” di molte attività e grazie alla collaborazione con un’importante struttura alberghiera della Capitale, “My Safe Hotel” trasformerà Roma nella prima città al mondo a offrire ai suoi turisti soggiorni Covid Free. L’hotel The Building, a due passi dalla Stazione Termini, snodo ferroviario nevralgico per chi viaggia in Italia, situato in Via Montebello 126, sarà il primo albergo a utilizzare l’innovativo dispositivo Safe & Clean Box – consente di eliminare al 99,9% oltre cinquecento batteri, virus ed elementi nocivi, compreso il SARS -CoV-2 – per garantire quotidianamente, o più volte al giorno, una sanificazione completa all’interno degli ambienti chiusi e frequentati, quali appunto le stanze degli alberghi. Inoltre, gli ospiti potranno verificare tutte le attività di sanificazione effettuate nella propria stanza, attraverso l’apposita App.

Da notare, inoltre, che ‘My Safe Hotel’ fa parte di un progetto molto più ampio: “My Safe Place”, che ha avuto come step iniziale l’introduzione sul mercato del rivoluzionario dispositivo “Safe & Clean Box” a bordo di mezzi pubblici, con My Safe Taxi. Infatti, Roma è ad oggi la prima città al mondo dotata di taxi *Covid Free*. Obbiettivo primario del progetto “My Safe Place” è quello di creare un circuito virtuoso di sicurezza della salute che consenta a turisti e viaggiatori di spostarsi dai luoghi di maggior richiamo agli alberghi in totale serenita’. In altre parole, My Safe Place, grazie all’ampia gamma di servizi sviluppati e in corso di implementazione, punta a far sì che Roma, si collochi non solo in vista delle tanto attese riaperture, ma in modo concreto e permanente, tra le prime capitali europee in termini di accoglienza, cura del cittadino e del turista puntando su innovazione e tutela della salute.