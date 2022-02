Turismo: Ue presenta percorso per ecosistema resiliente, verde e digitale

Il percorso di transizione è un piano che descrive le azioni chiave, gli obiettivi e le condizioni per raggiungere le transizioni verde e digitale e la resilienza a lungo termine del settore. La Commissione ha invitato le parti coinvolte a partecipare all’ attuazione, il percorso di transizione invita la comunità turistica ad attuare misure in 27 aree: Investire in circolarità per ridurre energia, rifiuti, acqua e inquinamento e allo stesso tempo soddisfare la domanda di turismo sostenibile; migliorare le pratiche di condivisione dei dati per consentire nuovi servizi turistici innovativi e migliorare la gestione sostenibile delle destinazioni; investire in competenze per garantire la disponibilità di forza lavoro qualificata e carriere attraenti nell’ecosistema.

Il coinvolgimento di tutti gli attori del settore, scrive la Commissione, sarà fondamentale per il successo della transizione verde e digitale e per questo la Commissione lancia un’indagine online, invitando la comunità turistica dell’Ue a condividere informazioni sugli impegni individuali e collettivi. Il tutto si svolge all’interno delle “Giornate dell’industria dell’Ue”, che partono da Bruxelles e rappresentano l’evento annuale più importante d’Europa che mette in evidenza le discussioni in corso sulla politica industriale, migliorando al contempo la base di conoscenze dell’industria europea. Questa edizione prevista dall’8 all’11 febbraio 2022 si si svolgerà in formato ibrido stimolando discussioni tra gli ecosistemi industriali sulla transizione verde e digitale, a sostegno del rafforzamento della resilienza delle imprese dell’Ue con un Focus sulle giovani generazioni e di come possano plasmare il futuro dell’industria dell’Ue, in linea con la proposta della Commissione di fare del 2022 l’Anno europeo della gioventù.

Le “Settimane dell’industria” dell’UE costituiscono una cornice più ampia delle Giornate dell’industria dell’Ue, portando il dibattito alle comunità locali con eventi che si svolgono in tutta l’Ue fino alla fine di febbraio 2022. In Italia sarà Bari ad ospitare l’8 febbraio il primo workshop “Modelli di incubatori basati sul luogo: opportunità per gli ecosistemi industriali regionali”, seguita da Foligno il 16 febbraio con “Buone pratiche per Eventi Culturali sicuri per il Covid” segue Trento il 18 con l’evento finale della “Sfida UX 2022”, il concorso di innovazione che consente alle aziende digitali e manifatturiere di innovare la user experience di prodotti e servizi collaborando con giovani talenti ed esperti di interazione uomo-computer.