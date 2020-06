Tutela della legalità: intesa prefettura/Comuni perugini

Dieci Comuni del Comprensorio della Valnerina, Perugia, hanno rinnovato i protocolli per la legalità e la prevenzione dei tentativi d’infiltrazioni mafiose nell’economia legale. L’intesa è stata perfezionata al termine di un incontro in con il prefetto Claudio Sgaraglia. Al centro dell’accordo i settori degli appalti e dei contratti pubblici, del commercio, dell’urbanistica e dell’edilizia, nella fase delicata della ripresa successiva al lockdown. In particolare, gli enti locali s’impegnano a inserire nei propri bandi e contratti apposite clausole che impongano alle ditte contraenti, subcontraenti o fornitori, di comprovare l’iscrizione o la richiesta d’iscrizione negli appositi elenchi gestiti dalla prefettura. Saranno, inoltre, potenziati gli strumenti per la tracciabilità dei flussi finanziari, il monitoraggio susseguente alla stipula dei contratti, il rispetto degli adempimenti degli obblighi retributivi e contributivi da parte delle imprese aggiudicatarie, nonché l’osservanza delle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di quelle poste a contrasto dell’immigrazione irregolare.

Il prefetto si è poi collegato in videoconferenza con il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti e il padre custode del Sacro convento di Assisi, Mauro Gambetti, per discutere i profili di sicurezza per il concerto organizzato dalla Rai “Con il cuore, nel nome di Francesco”, previsto per il prossimo 9 giugno. Forze dell’ordine e Polizia municipale presidieranno il territorio per assicurare l’ordinato e sicuro svolgimento dell’evento, contenendo il rischio di pericolosi assembramenti o di possibili disordini, nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica.

Fonte: Ministero dell’interno