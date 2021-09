TuttiConnessi: progetto di economia circolare contro il digital divide

Vincitore del premio War Free Energies 2021, promosso dall’azienda agricola Blu Bit, dall’associazione Acmos e dalla Fondazione Benvenuti in Italia “per la sua capacità di mettere in circolo una rete virtuosa di riciclo e riutilizzo, in particolare di dispositivi elettronici, costosi e di difficile smaltimento, per la sua attenzione a una delle fasce più fragili ma più importanti della popolazione: gli studenti e alla comunità scolastica, che sono stati i beneficiari”, TuttiConnessi in questo anno e mezzo di attività non si è mai fermato: a oggi sono oltre 500 i dispositivi consegnati a Torino, per un valore complessivo generato di circa 100.000 euro.

“In questo tempo in cui la tecnologia ci offre una straordinaria occasione di progresso, nessuno può essere lasciato indietro” – Dichiara Feliciana Faiella, Co-fondatrice e volontaria del progetto – “Il meccanismo di TuttiConnessi è molto semplice: noi intercettiamo le donazioni di dispositivi digitali attualmente in disuso, prima che diventino dei rifiuti. Questi dispositivi saranno poi rigenerati dai nostri volontari e consegnati a chi ne ha necessità.” Un progetto reso possibile, quindi, grazie alla collaborazione di diversi attori sociali: privati cittadini, aziende, volontari e associazioni che collaborano, ognuno secondo le proprie capacità e competenze, con l´obiettivo di garantire a tutte e tutti il diritto a un’istruzione di qualità e alla cittadinanza digitale. Numerose sono, infatti, le aziende nazionali e internazionali che hanno deciso di sostenere il progetto attraverso donazioni di dispositivi tecnologici: una di queste è Santander Consumer Bank.

“Per l´inizio del nuovo anno scolastico abbiamo pensato di dare un aiuto concreto a studenti che ne avevano necessità attraverso una donazione di computer. – Afferma Alberto Merchiori, CEO di Santander Consumer Bank – “Siamo infatti convinti che la digitalizzazione sia centrale per lo sviluppo dei cittadini di domani e, come Banca Responsabile, ci teniamo a dare ai giovani le giuste opportunità di crescita. In più, la rigenerazione dei pc è segno di un’attenzione all’ambiente che caratterizza tutto il Gruppo Santander, che è fortemente impegnato a contrastare il cambiamento climatico supportando la transizione verso un´economia green”. Quello messo in atto è quindi un circolo virtuoso che si pone l´obiettivo di combattere il digital divide e garantire il diritto alla cittadinanza digitale per tutti e tutte.