Umbria, 33 Comuni sono ‘Città che legge’

Sono 33 i Comuni umbri che ottengono il titolo di ‘Città che legge’ per il biennio 2020-2021. Lo comunica il Centro per il libro e la lettura, in qualità d’istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), che, d’intesa con l’Anci, intende promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Tra i Comuni premiati (in totale 38) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti figurano anche Perugia e Terni. Nei Comuni con popolazione da 50.000 ai 100.000 abitanti (73) è presente Foligno. In quelli con popolazione da 15.000 ai 50.000 abitanti (258): Assisi, Bastia Umbra, Castiglione Del Lago, Città Di Castello, Gubbio, Marsciano, Narni, Orvieto, Spoleto, Todi. Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti (308): Amelia, Città Della Pieve, Gualdo Tadino, Magione, Montecastrilli, Montefalco, Panicale. Infine, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (181): Acquasparta, Allerona, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Castelgiorgio, Guardea, Lugnano In Teverina, Massa Martana, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’orvieto, Tuoro sul Trasimeno.