“Un antifurto contro gli abusivi delle aree sosta per le persone con disabilità. Bello e utile il progetto nato a Genova: la sperimentazione del sistema di protezione dei parcheggi riservati attiva un antifurto per evitare la sosta degli utenti non autorizzati, consentendo così di trovare sempre lo stallo libero sotto casa. Un progetto innovativo e di civiltà.

Stalli e libero accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) su tutto il territorio nazionale, sono due strumenti fondamentali per semplificare e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. E sotto il secondo profilo, stiamo lavorando per il registro del CUDE, una piattaforma nazionale informatica che consentirà finalmente di uniformare i permessi di circolazione dei titolari di contrassegno unificato disabili europeo, rendendo interoperabili le banche dati comunali. In questo momento il progetto attende le osservazioni del garante della privacy”. Così il Ministro per le disabilità, Erika Stefani, su Facebook.