Urban Award: il 15 luglio conferenza stampa di presentazione della quarta edizione

Si terrà mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 15:00 la presentazione alla stampa della quarta edizione del premio Urban Award. Ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e promosso da Anci con Openjobmetis e IntesaSanPaolo, Urban Award si rivolge a tutti i Comuni italiani per far emergere i progetti di utilizzo di biciclette e trasporti integrati.

L’evento si svolgerà online e per poter partecipare è necessario iscriversi compilando il form disponibile a questo link: ISCRIVITI. Saranno presenti: Antonio Decaro, presidente ANCI, Vittorio Brumotti, pioniere ciclismo sostenibile, Renato Di Rocco, presidente FCI(Federazione Ciclistica Italiana), Matteo Marzotto, imprenditore e ambassadorPremio Urban Award, Piero Nigrelli, direttore generale ANCMA(ass.ne nazionale ciclo, motociclo e accessori), Marco Vittorelli presidente Openjobmetis Spa, Rosario Rasizza, AD Openjobmetis spa.

Ludovica Casellati, ideatrice del Premio Urban Award, coordinerà gli interventi.