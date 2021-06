“Vaccini sui luoghi di lavoro. Uniti, per la ripresa in sicurezza”: parte la campagna del Ministero del Lavoro

“Vaccini sui luoghi di lavoro. Uniti, per la ripresa in sicurezza“, è questo il claim della campagna di comunicazione promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le vaccinazioni sui luoghi di lavoro.

Gli spot di 15″ e 30″ saranno trasmessi sulle reti televisive e radiofoniche nazionali e rilanciati sui canali social del Ministero, a partire da oggi, martedì 1° giugno.

Il Protocollo per la vaccinazione sui luoghi di lavoro, sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministero della Salute, al Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, all’Inail e al Ministero per lo Sviluppo Economico, con le Parti Sociali, offre la possibilità a lavoratori e aziende di ricevere il vaccino contro il COVID-19 anche sul luogo di lavoro. Un’opportunità in più che si aggiunge ai punti di somministrazione già presenti sul territorio.

“L’accordo per le vaccinazioni sui luoghi di lavoro – ha commentato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando – frutto della responsabilità e della collaborazione di tutte le parti coinvolte, costituisce un canale che si affianca a quello della sanità territoriale, offrendo uno strumento in più e regole per il ritorno, in sicurezza, alla normalità della vita economica e produttiva per le imprese, le lavoratrici e i lavoratori.

La tutela della salute è la prima misura economica che porterà il Paese fuori dalla pandemia per imboccare la strada della ripresa in sicurezza!”