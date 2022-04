Valdagno promuove il servizio di supporto digitale per i cittadini

Il Comune di Valdagno, con il progetto Avatar – Alto Vicentino Digitale e la collaborazione della Biblioteca Civica Villa Valle e di Progetto Giovani Valdagno mette a disposizione dei cittadini una serie di servizi di sostegno digitale e alfabetizzazione informatica. al fine di diffondere competenze digitali di base a tutti coloro in difficoltà nell’uso della tecnologia

Con la creazione di 2 punti di facilitazione digitale presso Progetto Giovani Valdagno, sede della Palestra Digitale allestita e attrezzata dal Comune di Valdagno con il progetto Avatar – Alto Vicentino Digitale, e presso la Biblioteca Civica Villa Valle: i punti sono aperti durante la settimana, ad orario variabile a seconda della stagione. Presso le sedi è possibile richiedere il rilascio di SPID, tramite l’Identity Provider Lepida, e imparare ad usare i principali servizi digitali della Pubblica Amministrazione come anche le funzioni per interagire con la rete come la navigazione internet o l’utilizzo della posta elettronica. A disposizioni dei cittadini ci sono alcune postazioni dotate di computer connessi a internet ed è possibile, inoltre, ottenere informazioni e aiuto su coding, hardware e software. Informazioni: Progetto Giovani Valdagno, via Petrarca 10 – tel. 0445 405308 info@progettogiovanivaldagno.it. Biblioteca Civica Villa Valle Viale Regina Margherita, 1 – tel. 0445 424545 biblioteca@comune.valdagno.vi.it