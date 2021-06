Varese lancia il servizio affidi anche per i single

Nasce il servizio affidi del Comune di Varese, grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale e la cooperativa Proges. L’obiettivo è fornire valutazioni professionali, sostegno e supporto alla famiglia affidataria. Il servizio è rivolto a tutte le persone- coppie o single- che abbiano spazio, tempo e risorse da dedicare all’accoglienza temporanea di un bambino che si trova, con la sua famiglia, in un momento di particolare difficoltà o necessità. Per l’assessore ai Servizi sociali, Roberto Molinari, l’affido è un’occasione di crescita sia per il minore sia per le famiglie: “E’ una proposta di accoglienza per dare supporto alle famiglie come sostegno per uscire dall’isolamento sociale e contrastare le difficoltà educative, economiche o sociali che possono insorgere”.

Il servizio del Comune si avvale di un’equipe multidisciplinare composta da diverse professionalità (tra cui un coordinatore, un assistente sociale, uno psicologo e un educatore): una volta individuata la motivazione, con colloqui di conoscenza, viene stabilito un percorso di affiancamento per la più idonea collocazione del bambino.