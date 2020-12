Venezia, a Natale il nuovo laboratorio interattivo online con lo scrittore Bruno Munari dedicato ai bambini

In occasione delle prossime festività natalizie, il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con lo studio grafico Le Psicografiche, propone online un laboratorio interattivo rivolto ai bambini dal titolo “È Verde? E’ matto? Noo è un ritratto” che vuole essere un omaggio all’artista, designer e scrittore Bruno Munari da Guardiamoci negli occhi.

I bambini che vorranno passare qualche ora in compagnia di Munari si potranno mettere al lavoro muniti di fogli bianchi, cartoncini colorati, matite, colori, forbici e colla, dopo aver scaricato dal sito internet o dai canali social del Settore Cultura (il canale youtube bit.ly/CultVe-tube e sulla pagina Facebook del settore cultura, https://www.facebook.com/Cult.Venezia) il kit con le schede di spiegazioni e guida su come realizzare il ritratto richiesto.

Una volta completato i bambini con le loro famiglie potranno fotografare o filmare il loro disegno per far parte poi di una galleria virtuale

“Per passare qualche ora all’insegna della cultura, sotto l’albero per i più piccoli abbiamo messo un laboratorio creativo che lega l’arte, il teatro e la lettura attraverso il grande Munari – commenta l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio- L’iniziativa voluta fortemente dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Brugnaro si inserisce in un progetto più ampio di iniziative create per sostenere le famiglie e i piccoli cittadini in questo periodo di emergenza sanitaria.”

Partecipare al progetto è facile: basta collegarsi e scaricare il kit di progettazione “E’ verde? È matto? Nooo è un ritratto” dal sito del teatro www.culturavenezia.it/momo e una volta eseguito il disegno richiesto, inviare la propria creazione all’indirizzo teatromomo@comune.venezia.it