Venezia, la città SIcura di sé

“Attraverso il Bando Condominio e Reti Solidali, spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, il Comune di Venezia punta a promuovere e sostenere progetti volti a sperimentare modalità innovative per attivare una rete di supporto intorno a persone con disabilità e persone anziane fragili, coprendo la gran parte del territorio comunale, sia nel centro storico che in terraferma”. I 5 progetti selezionati, che si concluderanno nel 2023, sono cofinanziati dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città metropolitane 2014-2020. Il Comune di Venezia, attraverso il Bando “Condominio Solidale e reti solidali”, assegnerà alle Associazioni vincitrici la somma complessiva di 90mila euro nel triennio.

Il primo progetto è quello del C.U.S. Venezia (Centro Sportivo Universitario), denominato M.O.V.A. (Muoversi Orientandosi ad una Vita Attiva) che si prefigge di rimuovere gli ostacoli per un concreto e attivo reinserimento degli anziani nella vita sociale e quotidiana. L’iniziativa si rivolge ad almeno 15 persone anziane, oltre i 70 anni di età, che possono trovare beneficio fisico e relazionale tramite la pratica motoria, perché soli o in difficoltà a livello motorio funzionale o relazionale. Il progetto M.O.V.A. è stato pensato come insieme di attività finalizzate al benessere fisico, psichico, relazionale a partire da semplici corsi di attività motoria, articolati in una trentina di lezioni, sia in palestra che in ambiente naturale, ed è pensato per chi risiede in centro storico o al Lido. Le sedi operative individuate sono gli impianti universitari e il palasport G.B. Gianquinto, ma altri spazi potranno essere reperiti in relazione alla residenza dei partecipanti. Per l’avvio è prevista un’attività di formazione degli operatori impegnati, laureati in scienze motorie o diplomati ISEF, sulle necessità della popolazione, in modo che possano proporre le attività più adeguate al target di riferimento.

Info: CUS Venezia

Tel. 0415200144

info@cusvenezia.it

www.cusvenezia.it

Facebook: CUS Venezia