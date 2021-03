Venezia “la più antica città del futuro”

“Realizziamo il futuro, dimostriamo con i fatti che Venezia è una città attenta all’ambiente” queste le parole del sindaco Luigi Brugnaro. Il progetto spinge per una Venezia più green che comprende la ristrutturazione del punto vendita carburanti, la creazione di nuovi impianti per il rifornimento di carburanti gassosi ed elettrici, oltre che liquidi e la costruzione di un locale ristoro e di un impianto di autolavaggio. Il Consiglio comunale con la votazione definitiva, darà il permesso di costruire dando seguito all’accordo sottoscritto tra Città Metropolitana di Venezia, ENI e Toyota, accordo che consente l’avvio della sperimentazione di “mobilità a idrogeno” sul territorio veneziano.

“Venezia compie un passo importante verso quel percorso di tutela e salvaguardia dell’ambiente sul quale abbiamo investito, essere arrivati a dare un ulteriore impulso alla realizzazione del primo distributore di idrogeno urbano in Italia, diventa un atto concreto verso la necessaria de-carbonizzazione dei trasporti, sottolinea il Sindaco. Inoltre, dimostriamo come Venezia sia in prima linea nell’incentivare la diffusione di fonti alternative di rifornimento, a fianco di una campagna per la diffusione di elementi per la ricarica elettrica dei veicoli e di un investimento per un trasporto pubblico green, come al Lido e Pellestrina, guardiamo con fiducia all’idrogeno. Un elemento prodotto da un’ampia gamma di fonti energetiche che riduce la dipendenza dai combustibili fossili, inoltre, i veicoli alimentati a idrogeno producono come scarico vapore acqueo, con un impatto positivo sull’ambiente e sulla salute. Passi in avanti che ci si augura possano essere applicati anche al mondo della nautica, settore fondamentale del territorio, che sta affrontando la sfida tecnologica dell’innovazione”.

Fonte: comune di Venezia