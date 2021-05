Venezia, mappa digitale per i centri estivi

Una mappa digitale interattiva per scoprire le proposte di associazioni e società sportive nei 44 Comuni della Città metropolitana di Venezia. È il progetto di SITM (Sistema informativo territoriale metropolitano), che nelle ultime settimane ha mappato i centri estivi che saranno attivati questa estate nella propria area di riferimento, realizzando e rendendo disponibile l’elenco navigabile. “I nostri giovani hanno vissuto mesi difficili, spesso costretti con la didattica a distanza, impossibilitati a praticare sport a causa della pandemia. Ecco perchè offrire loro adesso la possibilità di tornare a giocare, fare sport, vivere assieme è importante. Tutto diventa più facile se l’elenco delle proposte è a disposizione con un semplice clic dello smartphone”, commenta il Sindaco metropolitano, Luigi Brugnaro. “Ringrazio tutti i 44 Comuni per la collaborazione – aggiunge – L’obiettivo di questa attività è proprio mettere a disposizione delle famiglie l’intera offerta dei servizi presenti, affinchè possano indirizzarsi, con completezza d’informazione, all’una o all’altra realtà. Si tratta di un’azione di promozione dell’offerta, capillare sul territorio”.

La mappatura è stata effettuata coinvolgendo i referenti del Sitm in ogni Comune e predisponendo un questionario online per tutte le associazioni sportive del territorio. Il progetto è stato condotto in collaborazione con il Comune di Venezia che ha raccolto in autonomia i dati relativi a 72 strutture presenti all’interno dei propri confini, e li ha condivisi con la Città metropolitana. A oggi sono state raccolte complessivamente 185 proposte distribuite sull’intera area metropolitana.