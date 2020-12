A partire da oggi è online il bando per la selezione di iniziative imprenditoriali per il rilancio dell’area industriale di Venezia, comprendente l’intero territorio del Comune. Per l’intervento sono state messe a disposizione risorse pari a oltre 14 milioni di euro, per le agevolazioni previste dalla L.n. 181/89, al fine di promuovere il rilancio delle attività industriali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, tramite il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale. Le domande potranno essere presentate ad Invitalia a partire dalle ore 12 del 18 gennaio 2021. Info: Venezia – Area di crisi industriale (mise.gov.it)

Fonte: MISE