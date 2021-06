VeniSia punta allo sviluppo sostenibile di Venezia

VeniSia, acronimo per Venice Sustainability Innovation Accelerator, nasce dall’Università Ca’ Foscari di Venezia insieme al Comune di Venezia e altre partnership: grazie alla scuola di impresa Joule lanciata nel 2020, questo progetto intende fornire agli imprenditori le competenze per realizzare nuove imprese nell’ambito dell’economia circolare.

Per questo motivo è stata attivata una speciale Call for Ideas, attiva fino al 31 luglio, destinata a tutti coloro che volessero individuare soluzioni innovative per il ripopolamento della città e per lo sviluppo di un turismo sostenibile, per una nuova mobilità acquatica nel rispetto dell’ambiente, per la tutela del patrimonio artistico e architettonico, per la gestione dei rifiuti ma anche per un nuovo modo di abitare e lavorare a Venezia. Non manca un’attenzione al problema dell’innalzamento del livello del mare, probabilmente il pericolo più grande per la sopravvivenza della città lagunare.

Il quartier generale dell’iniziativa è situato presso lo Strategy Innovation hub del dipartimento di Management dell’università Ca’ Foscari.