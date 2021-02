Vercelli aderisce a MOVE IN, il monitoraggio dei veicoli inquinanti

In particolare, il progetto prevede che i cittadini proprietari di tali veicoli possano aderire volontariamente, applicando all’autovettura inquinante un’apparecchiatura automatica che, in funzione della classe di immatricolazione ed all’alimentazione, se a gasolio o a benzina, consentirà di poter percorrere un numero fisso di chilometri durante l’anno, all’interno dei comuni aderenti all’accordo. Esauriti i chilometri concessi, rilevati da un sistema informativo, non si potrà più utilizzare il mezzo in quei comuni, ma si potrà continuare a viaggiare nelle zone in cui i divieti non sono in vigore. Questa è un’opportunità favorevole per coloro che non hanno la possibilità di rottamare e sostituire mezzi vetusti ed inquinanti che progressivamente diventano poco utilizzabili. Restano confermati i divieti durante le giornate di limitazioni d’emergenza che scattano quando si accende il semaforo arancione, rosso e viola, per il troppo inquinamento.

Fonte: Comune di Vercelli