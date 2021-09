Vergato, l’appennino bolognese avrà il suo Friday for future

In questi giorni si è formato a Vergato, il movimento ambientalista ‘Friday for future’ dell’Appennino Bolognese, a promuoverlo, fa sapere l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, è “un gruppo di volontari coordinato da Sara Gentilini, che hanno organizzato la due giorni per promuovere la sostenibilità ambientale a 360 gradi”.

Si inizia a Vergato, con un incontro pubblico dal titolo ‘Emergenza climatica: io ci sono, tu che fai?’, in cui saranno presentate al pubblico tematiche come consumo di suolo, sostenibilità, stili di vita rispettosi dell’ambiente, legalità, salute pubblica, geologia e dissesto, trattamento di rifiuti, l’energia e agricoltura biodinamica. Per partecipare è obbligatorio avere il Green pass ed iscriversi all’indirizzo e-mail ffAppenninoBolognese@gmail.com.

A seguire sabato è in programma “una giornata di raccolta rifiuti” con ritrovo alle 8.30 al Centro civico Grizzana Morandi, per la raccolta è necessario munirsi di sacchi, guanti e borraccia per l’acqua, e alle 12.30 verrà servito un rinfresco gratuito offerto da ‘Mano tesa’ e ‘Gas Marzabotto’.