Verona lancia il primo portale turistico per vacanze personalizzate

Il primo sito turistico della Dmo Verona, Destination Management Organization è on line, una finestra su 1500 punti di interesse, 200 esperienze, 1200 strutture ricettive, 80 brochure scaricabili, 100 redazionali e altre informazioni. Il tutto è personalizzabile a seconda degli interessi, aprendo il portale si può creare una vacanza su misura. A seconda dei gusti, degli hobby e del tempo a disposizione dalla musica ai musei, passando per osterie e cantine per gustare lo stile di vita veronese e i suoi prodotti tipici. Una panoramica a 360° sulla città e il territorio circostante, Lessinia, Valpolicella, Terre del Soave, ma anche la pianura, passando per tutti quei 31 Comuni che fanno parte della Dmo Verona.

La struttura del portale è innovativa e si integra con tutti i contenuti e le funzionalità di prenotazione della piattaforma regionale DMS garantendo informazioni, accoglienza e promozione con il servizio di prenotazione on-line di attività, visite guidate, degustazioni, eventi e anche della Verona Card. Il nuovo portale è stato realizzato dal Comune di Verona insieme allo Iat, l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica grazie al finanziamento della Regione Veneto e il sito è stato presentato in streaming dall’ass. al Turismo del Comune di Verona F. Briani e dall’ass. al Turismo regionale F. Caner. “Un importante traguardo per la Dmo Verona, per la rete territoriale che coinvolge e per il più ampio sistema regionale in cui è inserita, ha detto Briani. Questo portale, oltre ad essere innovativo e smart, garantisce un’offerta turistica completa, un progetto che abbiamo fortemente voluto per promuovere le nostre eccellenze e che si integra con i contenuti della piattaforma regionale Dms. Per il turismo è un momento drammatico e Verona sta soffrendo i risvolti di questa emergenza, così come il resto del territorio scaligero, per questo abbiamo deciso di guardare al futuro con ottimismo e speranza organizzandoci in modo da rendere più strategica e di qualità la nostra offerta, vogliamo dare un’immagine integrata che moltiplicherà le possibilità di attrarre turisti che potranno vivere esperienze su misura e personalizzate in base ai gusti”.

“Una bella notizia, ha commentato Caner, da tempo si sta lavorando per aggregare le diverse realtà turistiche garantendo così un’offerta integrata. Spingiamo per la crescita di portali locali collegati al sistema di destinazione regionale per avere un continuo scambio di informazioni alla scoperta del territorio veneto e della valorizzazione delle sue eccellenze. Un biglietto da visita importante anche per i nostri locali, ristoranti, prodotti tipici. Il prossimo passo sarà unire il Lago di Garda con la Dmo Verona”.

Fonte: Comune di Verona