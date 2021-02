Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo sostenibile

I prossimi 3 e 4 marzo 2021 si svolgerà la Conferenza Preparatoria, primo degli appuntamenti pubblici che nel corso del 2021 accompagneranno il processo di revisione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e che culmineranno nella Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

L’evento, che si terrà in diretta streaming, vedrà la presenza delle istituzioni e di tutti gli attori, pubblici e privati, impegnati nel processo di attuazione e revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Sarà questa l’occasione per discutere delle proposte emerse dal coinvolgimento della società civile, condividere le esperienze portate avanti a livello territoriale e rilanciare le politiche per lo sviluppo sostenibile in Italia.

La conferenza, articolata in due giornate e tre sessioni tematiche, vuole favorire un momento di dialogo e confronto sul tema della sostenibilità tra istituzioni – nazionali, regionali e locali – e tra istituzioni e società civile, con particolare riferimento al Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ai giovani e alle imprese.

L’ambizione è quella di approfondire le attuali e più importanti sfide per il Paese con tutti gli attori che sono chiamati a dare il proprio contributo sul tema.

Gli obiettivi della Conferenza Preparatoria

La Conferenza Preparatoria, organizzata nell’ambito del Progetto CReIAMO PA, è il primo degli appuntamenti che accompagneranno, nel corso del 2021, il processo di revisione triennale della SNSvS, Strategia approvata nel 2017 su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per dare attuazione all’Agenda 2030 e ai suoi 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile.

Dal 2017 ad oggi, il Ministero ha attivato una serie di azioni funzionali alla territorializzazione dei contenuti della Strategia e al pieno coinvolgimento degli attori non statali. Le Regioni e le Città Metropolitane sono impegnate nel percorso di elaborazione delle proprie Strategie Regionali e Agende urbane per lo sviluppo sostenibile. Il Ministero ha inoltre lanciato il Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, pensato per essere una piattaforma stabile e incrementale per lo sviluppo sostenibile, con l’intento di costruire uno spazio di incontro delle politiche pubbliche con le energie sociali, incluse le nuove generazioni.

L’articolo 3 della L. 221/2015, e la Delibera CIPE 108/2017 che approva la SNSvS, prevedono la sua revisione triennale attraverso un processo ampio e partecipato. Il percorso di revisione della SNSvS si avvale inoltre della collaborazione con la Commissione europea e con l’OCSE grazie al progetto “Policy coherence for sustainable development: mainstreaming the SDGs in Italian decision making process”, finanziato dalla DG Reform nell’ambito del Programma di Supporto alle Riforme Strutturali 2017-2020, che punta alla definizione di un Piano nazionale per la coerenza delle politiche.

Oltre a essere il primo passo nel processo di revisione triennale della SNSvS, la Conferenza Preparatoria avrà l’obiettivo di: