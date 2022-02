Verso #PAdigitale2026, febbraio 2022

Il 21 febbraio invece la Città metropolitana di Bologna ha ospitato un seminario dedicato ai comuni dell’area metropolitana. Oltre ai rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione digitale hanno partecipato Anna Lisa Boni, Assessora Fondi europei e Transizione ecologica del Comune di Bologna e Franco Cima Consigliere delegato Agenda digitale metropolitana della Città metropolitana.

“Il PNRR – ha detto l’Assessora Boni – è un’occasione unica per far ripartire e trasformare in meglio il nostro paese e i nostri territori. È molto positivo vedere come il Piano riconosca il ruolo fondamentale dei Comuni e crei le condizioni per una transizione digitale in grado di combattere anche le disuguaglianze territoriali. Per questo la sessione di lavoro di stamattina fra il Dipartimento ed i Comuni della città metropolitana di Bologna è stata importante e spero rappresenti non solo l’inizio di una proficua collaborazione fra il livello nazionale e quello locale.”

Tra i temi che hanno destato il maggior interesse tra i rappresentanti delle circa 50 amministrazioni collegate, quello delle Unioni di comuni, realtà molto diffuse in questo territorio e che stanno dando un contributo fondamentale soprattutto in ambito digitale.