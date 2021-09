Vertice internazionale a Venezia su etica e intelligenza artificiale

Aspen Institute Italia, TIM e Intesa Sanpaolo organizzano venerdì 24 e sabato 25 settembre a Venezia, presso l’hotel Hilton Molino Stucky la conferenza Internazionale “Ethics and Artificial Intelligence”.

La Conferenza si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è realizzata in collaborazione con Aspen Institute Germany, Institut Aspen France e Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.

L’obiettivo della Conferenza è quello di offrire un contributo significativo al dibattito su etica e intelligenza Artificiale, ponendo le basi per una serie di iniziative future ad alto impatto. L’incontro intende promuovere una riflessione e un dibattito interdisciplinare che integrino la partecipazione in presenza e il collegamento online di rappresentanti italiani e stranieri della business community, dell’università, della ricerca, delle istituzioni e dei media.

Le sessioni di lavoro saranno strutturate in quattro panel di discussione dedicati al delicato rapporto tra intelligenza artificiale, innovazione e ricerca con l’etica, i diritti e con la privacy, in generale ai temi della regolazione. Un focus particolare sarà dedicato al cambiamento dei modelli di business nelle aziende nell’ottica di un maggiore sviluppo economico e di una prosperità condivisa nonché al ruolo strategico dell’education e della formazione permanente cui le aziende devono mirare con progetti ad hoc soprattutto in settori ad alto tasso di innovazione.

Partecipano alla conferenza di Venezia tra gli altri Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione; Giuliano Amato, Presidente Onorario Aspen Institute Italia, Vice Presidente Corte Costituzionale; Joanna Bryson, Professor of Ethics and Technology, Hertie School of Governance, Berlin; Daniel Abbou, Managing Director, German AI association; Head, European AI Forum, Berlin; Wojciech Wiewiórowski, European Data Protection Supervisor, Brussels; Renaud Vedel, Prefect, Coordinator, National Strategy for Artificial Intelligence, Ministry of the Economy and Finance, Paris; Ana Palacio, Già Ministro degli Affari Esteri; Partner, Palacios y Asociados Abogados, Madrid; Annet Aris, Senior Affiliate Professor of Strategy, INSEAD, Parigi; Euro Beinat, Chair in Geoinformatics and Data Science, Salzburg University; Global Head of for Artificial Intelligence and Data Science, Prosus, Amsterdam; Sibylle Tard, Director of Partenerships, Human Technology Foundation, Paris; Francesco Caio, Amministratore Delegato e Direttore Generale Saipem, Milan; Muriel Barnéoud, ESG Director, Groupe La Poste, Paris; Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo; Silvia Candiani, Managing Director, Microsoft Italia.