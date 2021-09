Via libera al Fondo per le politiche della famiglia 2021

Il decreto di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia del 24 giugno 2021, registrato dalla Corte dei conti lo scorso 4 agosto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 26 agosto 2021.

Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021 ammontano complessivamente a 96.632.250,00 di euro e sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali.

Con il decreto dette risorse sono destinate, nella misura di 70.981.805,00 euro, per la prosecuzione e avvio di iniziative volte a realizzare interventi in ambito educativo dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, tenuto anche conto degli effetti della pandemia da COVID-19, e per interventi che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche.

Lo stesso decreto destina, invece, 25.650.445,00 di euro alla realizzazione di interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative volte a favorire la natalità e la genitorialità, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza del COVID-19. Gli interventi potranno altresì riguardare il supporto delle attività a sostegno della natalità e della genitorialità svolte dai Centri per le famiglie e, nell’ambito delle competenze sociali, dai consultori familiari.

Entro il 25 ottobre le regioni potranno presentare la richiesta di trasferimento delle risorse.

Decreto di riparto fondo politiche della famiglia 2021

Fonte: Dipartimento per le Politiche della Famiglia