Via libera alle “Linee guida inerenti all’utilizzo di OpenID Connect in SPID”

Nell’ambito della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tenutasi il 14 settembre scorso, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo Schema di “Linee guida inerenti all’utilizzo di OpenID Connect in SPID” con la raccomandazione che non derivi alcun impatto finanziario dalla loro applicazione sulle Amministrazioni regionali e locali e che vengano individuate in tutti i provvedimenti che introducono innovazioni tecnologiche le risorse e le modalità di supporto e di accompagnamento in grado di aiutare le amministrazioni locali, in particolare i Comuni più piccoli, anche per evitare che tali innovazioni non siano diffusamente implementate. L’ANCI e l’UPI, inoltre, si sono rese disponibili a effettuare ulteriori incontri di approfondimento allo scopo di velocizzare l’iter di attuazione delle suddette Linee Guida.

Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome