Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni alla ripartizione del Fondo Nazionale per la Montagna

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha approvato il parere favorevole sulle modalità di riparto del Fondo nazionale per la Montagna, relativo all’annualità 2020 che ammonta a 9.185.694 euro.

Il Fondo è stato istituito in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani e viene erogato alle Regioni incrementando i fondi regionali con la stessa destinazione.

La Conferenza Stato-Regioni ha stabilito che il riparto per l’annualità 2020 seguisse gli stessi criteri utilizzati per le quattro annualità precedenti.

Fonte: Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie