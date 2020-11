“Viaggio in Italia”, i vincitori del contest MiBACT per idee innovative sul turismo

Disponibili online le graduatorie che identificano le 6 proposte vincitrici del contest di content marketing lanciato dal MiBACT, in collaborazione con Invitalia, “Viaggio in Italia. Nuovi modi di raccontare il turismo”. Sono stati ben 1.218 i progetti valutati, ripartiti nelle tre categorie concorsuali “Turismo di prossimità”, “Turismo lento” e “Turismo nei borghi”. Le proposte creative -originali e inedite- si caratterizzano per innovatività in termini di codici, format e raccontano, attraverso un tono moderno e originale, le infinite possibilità offerte dal territorio italiano, nella sua interezza, per i viaggiatori alla continua scoperta del nostro Paese.

A ciascuno degli autori dei concept vincitori sarà affidato un budget di produzione di 30.000 euro per la realizzazione dei prodotti finiti, da completare nei prossimi mesi in modo da essere rispondenti alle esigenze di “nuova normalità” imposte dall’emergenza Coronavirus e dal mutato contesto in cui gli spostamenti turistici avranno luogo a breve e medio termine. Inoltre, vista la qualità delle proposte pervenute, la Giuria ha ritenuto meritevoli di menzione ulteriori 8 proposte (2 nella categoria “Turismo di prossimità”, 4 in quella “Turismo lento” e 2 nel “Turismo nei borghi”), che potranno pertanto essere prese in considerazione per future iniziative. Il MiBACT acquisirà i diritti esclusivi di utilizzo sui progetti creativi selezionati e sugli esecutivi finali per la realizzazione di campagne di comunicazione sui canali istituzionali online e offline del Ministero e di altri soggetti istituzionali.

Fonte: Mibact