Vicini e Connessi, il digitale per l’economia locale: l’esito dell’Avviso Pubblico

Vicini e Connessi è un’iniziativa della Ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale. All’interno della piattaforma presente sul sito di Solidarietà Digitale è possibile per i commercianti ricercare tra un elenco di servizi gratuiti quelli che meglio rispondono alle loro esigenze.

Dal 18 novembre al 18 dicembre 2020 è stato possibile per le aziende, gli enti e le associazioni presentare la propria richiesta di adesione proponendo un servizio solidale. Le proposte ritenute idonee ai requisiti dell’Avviso Pubblico sono consultabili all’interno della piattaforma Vicini e Connessi. E’ disponibile il provvedimento del Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale contenente l’elenco delle proposte non approvate perché non rispondenti ai suddetti requisiti.