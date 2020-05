Viminale: 2,4 milioni di persone e 900mila esercizi commerciali controllati dall’inizio della Fase 2

Dal 4 al 17 maggio, durante la cosiddetta “fase 2”, le Forze di polizia hanno proseguito la consueta attività di controllo su spostamenti e attività commerciali al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid19.

Durante questo periodo i controlli hanno interessato 2.412.174 persone (26.855 hanno ricevuto una sanzione, 1,11%) e 911.777 esercizi o attività commerciali (1.349 i titolari sanzionati, 0,15%). Dal report totale della fase 2 emerge che la media giornaliera delle persone controllate è stata 172.298, mentre quella degli esercizi commerciali controllati 65.127. Disponibile anche il dato settimanale su persone ed esercizi commerciali verificati.

Nella giornata di domenica 17 maggio, sono state controllati 127.976 persone e 37.078 attività e esercizi commerciali. Di questi, sono state 1.136 le persone sanzionate e 27 gli esercizi commerciali, mentre sono 5 quelli chiusi. Denunciate, inoltre, 6 persone per false dichiarazioni/attestazioni e 13 per violazione del divieto di allontanamento dall’abitazione per quarantena.

È disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 18 maggio 2020 tra regioni. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Fonte: Ministero dell’Interno