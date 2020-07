Viminale: insediato il gruppo di studio per la modifica dell’ordinamento degli enti locali

Si è insediato al Viminale il gruppo di studio per la modifica dell’ordinamento degli enti locali nominato dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, anche in vista della elaborazione di uno specifico disegno di legge delega in materia.

L’iniziativa segue la risoluzione di maggioranza approvata dal Senato della Repubblica lo scorso 9 ottobre in occasione dell’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Def), con cui il Parlamento ha impegnato il governo ad inserire tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio 2020 un disegno di legge di revisione del Testo unico dell’ordinamento degli enti locali.

Il gruppo di lavoro, che dovrà presentare una proposta entro il 31 dicembre 2020, è coordinato dal presidente emerito del Consiglio di Stato avvocato Alessandro Pajno e si compone di 18 membri: