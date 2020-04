Viminale: le persone controllate superano i 7,7 milioni, gli esercizi commerciali oltre i 3 milioni

Il Ministero dell’Interno ha comunicato il consueto aggiornamento dei dati sulle verifiche in corso nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni restrittive legate all’emergenza sanitaria in atto e per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Mercoledì 15 aprile sono stati eseguiti controlli su 288.776 persone e 101.636 attività o esercizi commerciali.

Contestate 8.523 sanzioni amministrative, 44 denunce per falsa dichiarazione o attestazione, 15 denunce per non aver osservato le limitazioni della quarantena.

Le sanzioni ai titolari di attività o esercizi commerciali sono state 121, 44 i provvedimenti di chiusura.

Dall’11 marzo al 15 aprile 2020, sono state controllate 7.782.478 persone e 3.093.175 attività o esercizi commerciali.

«I cittadini hanno offerto una grande prova di maturità e di responsabilità» ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, rimarcando che «Occorre ora proseguire su questa strada per non vanificare tutti gli sforzi compiuti fino ad oggi».

«Un forte ringraziamento deve essere rivolto a tutto il personale delle forze di polizia, delle forze armate e delle polizie locali» ha concluso Lamorgese «La loro azione si è distinta per il profondo spirito di umanità ed equilibrio e la vicinanza manifestata, in ogni occasione, alle persone più deboli e vulnerabili in questa gravissima emergenza sanitaria».