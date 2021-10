Viminale, online il dossier sulle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre

Da oggi è consultabile online sul sito del ministero dell’Interno il “dossier sulle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021” per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e quella dei consigli circoscrizionali.

Realizzato dalla direzione centrale per i Servizi Elettorali del dipartimento per gli Affari interni e territoriali, diretto dal prefetto Claudio Sgaraglia, è disponibile sia nella versione integrale sia per singoli argomenti utilizzando gli appositi riferimenti ipertestuali.

Il volume contiene informazioni sulle fasi del procedimento elettorale e sugli enti interessati al voto, con approfondimenti tematici, cenni storici, tabelle, grafici e statistiche. Ampio spazio, quindi, al percorso del voto amministrativo in Italia – e ai mutamenti politici e sociali nazionali che hanno prodotto l’attuale sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali – e a dati e confronti riferiti agli enti e agli elettori interessati al voto (con indicatori geografici, politici ecc.).

Sono presenti anche alcune curiosità come, ad esempio, il comune con il corpo elettorale meno numeroso (Morterone, in provincia di Lecco, con 27 elettori) e quello più numeroso (Roma, con 2.359.250 elettori), il numero dei diciottenni neo-elettori (a Roma il più alto numero di diciottenni che votano la prima volta con 22.902 elettori di cui 11.698 uomini e 11.204 donne) e gli enti nei quali non sono state presentate liste.