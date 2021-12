Viminale: si riunisce la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

Si è riunita al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, di cui all’art.155 del testo unico degli enti locali, presieduta dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, per gli aspetti relativi al personale degli enti locali. La Commissione ha esaminato le richieste per procedere a nuove assunzioni pervenute da 44 comuni, esprimendo il parere su 71 delibere ed approvando 19 rideterminazioni di dotazioni organiche, 276 assunzioni a tempo indeterminato (fra cui 9 stabilizzazioni) e 74 assunzioni a tempo determinato. Tra gli enti per i quali sono state approvate alcune rideterminazioni della dotazione organica e assunzioni, si evidenziano la provincia di Alessandria e i comuni di Alessandria, Avellino, Benevento e Terni.

A seguire la Commissione si è nuovamente riunita – presieduta dal sottosegretario Carlo Sibilia – per problematiche connesse alla finanza locale esaminando 6 piani di riequilibrio finanziario pluriennale (tra cui quello relativo al comune di Campione d’Italia); 3 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (tra cui anche il comune di Campione d’Italia) e un piano di estinzione dei debiti.

Fonte: Ministero dell’interno