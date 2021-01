Webinar Anci Digitale sul Fondo per l’innovazione: le indicazioni degli esperti

Siamo ormai vicini alla fatidica data del 15 gennaio 2021: entro tale termine, infatti, i Comuni che intendono effettuare o completare la migrazione alla piattaforma PagoPa, l’adesione al sistema Spid e l’integrazione all’App Io, possono accedere al Fondo per l’innovazione digitale, trasmettendo la domanda di adesione.

L’Avviso Pubblico, promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), è stato istituito con il Decreto Rilancio (art.239 DL 34/2020) ed è destinato ai tutti i Comuni italiani.

In tale contesto, Anci Digitale S.p.A. – in collaborazione con PagoPA S.p.A., IFEL, il Dipartimento Innovazione Tecnologica e con il sostegno del Coordinamento delle Anci Regionali – ha realizzato un webinar dal titolo “Fondo Innovazione Tecnologica: risorse, modalità di adesione e opportunità per i Comuni”, suddiviso in tre sessioni, per supportare gli Enti locali nella fase di adesione e chiarire, anche grazie all’intervento di rappresentanti di PagoPA S.p.A. , IFEL e del DIT, i termini, le modalità di partecipazione e lo scenario operativo che può consentire l’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’Avviso.

La prima sessione del Webinar, che si è svolta oggi, 8 gennaio 2021 ( le due successive si terranno il 12 e 13 gennaio 2021) è stata aperta e moderata dall’Amministratore unico di Anci Digitale Franco Minucci, e ha visto come protagonisti illustri esperti del settore quale Marco Orlando, Direttore di Anci Piemonte, Pierciro Galeone, Direttore della Fondazione IFEL, Claudio Fornaro, Chief Sales Officer di PagoPA S.p.A. e Silvana Filipponi, esperta per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

In particolare il Dott. Minucci nella sua introduzione, ha sottolineato che il ruolo di Anci Digitale è proprio quello di supportare ed affiancare i Comuni nei processi di trasformazione digitale. E In questo contesto specifico, ha affermato Minucci, Anci Digitale ha un importante ruolo in quanto è riconosciuta come Partner Tecnologico pagoPA e agisce, quindi, come soggetto facilitatore per l’adesione dei Comuni ed Enti locali al sistema pagoPA. E lo fa attraverso una soluzione denominata EasyPA, che è compliant con gli standard tecnici definiti nelle Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Negli interventi successivi i relatori hanno esposto i principali elementi del bando soffermandosi soprattutto sulle modalità con cui il MID, anche tramite PagoPA SpA, supporta il processo di attestazione selle PA locali sul sistema PagoPA, l’adesione al sistema SPID di autenticazione per i servizi on line esposti dai comuni e l’approdo degli stessi servizi digitali sull’App IO. Numerose, inoltre, sono state le richieste di chiarimento dei Comuni sulla posizione degli enti locali rispetto all’Avviso pubblico, con riferimento all’eventuale adesione ad accordi regionali aventi finalità analoghe a quelle del bando.

I rappresentanti del Dipartimento Innovazione tecnologica, infine, hanno chiarito i termini per i quali i singoli comuni possono aderire al bando nei casi in cui essi siano ricompresi in ambiti regionali sui quali insiste un accordo regionale con il Dipartimento stesso.

In ogni caso MID, che a tal fine farà tesoro anche delle domande poste in occasione del webinar odierno, invita a fare riferimento alle FAQ predisposte alla pagina https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/fondoinnovazione/faq/

Il webinar ha riscosso un clamoroso successo in termini di adesione da parte dei comuni, tanto che anche le successive repliche del 12 e del 13 gennaio sono andate rapidamente ad esaurimento dei posti disponibili, costringendo Anci Digitale a intervenire per ampliare il bacino di fruizione dell’evento.

Visto l’alto numero di iscritti, pertanto, Anci Digitale comunica che è di nuovo possibile registrarsi per le prossime sessioni del Webinar, in programma per il 12 e il 13 gennaio pp.vv., sempre con inizio alle ore 12.

