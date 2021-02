Anci Digitale: ciclo di Webinar sul sistema pagoPA e le prossime scadenze per i Comuni

E’ fissato al prossimo 28 febbraio il termine entro il quale i Comuni di tutto il territorio nazionale che hanno avuto accesso al Fondo Innovazione messo a disposizione da PagoPA SpA, dovranno dar conto degli obiettivi raggiunti grazie al contributo, il cui obiettivo è potenziare l’adozione della piattaforma IO, pagoPA e SPID, come previsto dal Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020).

Le scadenze per la verifica di quanto fatto, sono:

28 febbraio 2021

31 dicembre 2021.

Poiché l’effettiva erogazione dei contributi è condizionata al raggiungimento di obiettivi specifici, da verificare al 28 Febbraio 2021 e al 31 Dicembre 2021, Anci Digitale S.p.A. promuove un momento di approfondimento operativo per supportare i Comuni nella gestione delle attività strumentali per l’adesione alle citate piattaforme abilitanti.

Interventi a cura di: Anci Digitale S.p.A.

E’ stata invitata ad intervenire PagoPA S.p.A.

E’ possibile iscriversi al webinar gratuito, registrandosi al seguente link:

Calendario (cliccare sull’evento di interesse)

Mercoledì 10 Febbraio 2021 – Ore 12:00 – Sicilia

Giovedì 11 Febbraio 2021 – Ore 12:00 – Lombardia

Venerdì 12 Febbraio 2021 – Ore 12:00 – Lazio e Sardegna

Lunedì 15 Febbraio 2021 – Ore 12:00 – Abruzzo e Calabria

Martedì 16 Febbraio 2021 – Ore 12:00 – Altre Regioni

Per ogni ulteriore informazione o supporto, in riferimento alle modalità di adeguamento alle piattaforme abilitanti, è possibile contattarci ai seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 – Email: easypa@ancidigitale.it

Informazioni relative ai webinar sono reperibili anche sul sito https://www.ancidigitale.it/

Potete seguirci anche sui nostri canali social

Facebook. @ancidigitale @giornaledeicomuni

Twitter : @AnciDigitale @giornalecomuni

Per ulteriori informazioni su EasyPA scrivere a: info@ancidigitale.it

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.