Welfare aziendale, è online il nuovo applicativo digitale

È finalmente online un nuovo applicativo digitale per le aziende italiane, realizzato con lo scopo di diffondere e sperimentare azioni di welfare aziendale di supporto alle famiglie: www.reflexperleaziende.it. Nato nell’ambito del Progetto “ReFlex- La community del welfare aziendale”, il nuovo applicativo rappresenta un utile strumento per tutte le aziende che vogliono attivare misure di welfare aziendale tese a migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e personale di uomini e donne e supportare i bisogni delle famiglie.

Il nuovo dispositivo digitale, dinamico ed intuitivo, è diviso in due sezioni: una parte pubblica consultabile da tutte le aziende e contenente informazioni e news sul progetto REFLEX e sul welfare aziendale e una parte privata, alla quale si può accedere attraverso una semplice registrazione. Nella parte privata le aziende potranno: interrogare l’Intelligenza artificiale che fornirà informazioni personalizzate sulle azioni di welfare aziendale più adatte per quella specifica azienda o caricare la propria buona pratica in tema di welfare aziendale per condividere esperienze, azioni e modelli di successo che arricchiranno l’esperienza dell’intelligenza artificiale.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia