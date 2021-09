Welfare, parte #smart&hearthrome

Al via ‘Smart&heartRome’, il programma triennale promosso dalla Fondazione Mondo Digitale con il supporto di Roma Capitale per ridurre le disuguaglianze e la povertà educativa nelle periferie più complesse della capitale, da Casal Monastero a Ostia. Sette palestre dell’innovazione e programmi per l’educazione permanente dei cittadini nascono nei territori ad alto disagio sociale con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della scuola diffusa per lo sviluppo sostenibile dell’intera comunità. L’evento di lancio è in programma il 13 settembre alle ore 11 presso l’istituto comprensivo Melissa Bassi di Tor Bella Monaca. Per favorire l’inclusione sociale, il diritto di tutti i cittadini a un’istruzione di qualità e alla piena partecipazione nasce il programma triennale #Smart&heartRome, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale con il supporto di Roma Capitale. La sfida è colmare il divario di opportunità, che l’emergenza Covid-19 ha reso ancora più evidente nei contesti più deprivati, grazie a un ecosistema formativo costruito su azioni sinergiche tra scuola, università e comunità educante. ”Una città intelligente non è solo quella in grado di sperimentare soluzioni tecnologiche innovative, ma anche quella capace di valorizzare il proprio capitale umano attraverso azioni inclusive che non dimentichino nessuno. Azioni che sappiano generare significative trasformazioni sociali e culturali, ma anche processi d’innovazione scalabili e sostenibili”, afferma Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale. Nel prossimo triennio il programma prevede la realizzazione nelle periferie della città di sette palestre dell’innovazione, sul modello della prima già sperimentata con successo al Quadraro dalla Fondazione Mondo Digitale (innovationgym.org), e la trasformazione della Città Educativa di Roma in un presidio permanente di formazione digitale per l’intera cittadinanza. La proposta di animazione si articola lungo quattro assi tematici d’intervento.

– Le nuove tecnologie per tutti: un’offerta formativa completa per i cittadini interessati a scoprire le opportunità offerte dalla tecnologia e i servizi di e-government.

– Una città solidale: programmi e progetti di formazione per le categorie più fragili (anziani, cittadini stranieri, disoccupati over 50 ecc.), per non lasciare indietro nessuno.

– Innovazione sociale e sviluppo: una piattaforma di lavoro per identificare i problemi ed elaborare progetti d’innovazione sociale e civica, coinvolgendo le intelligenze territoriali.

– Giovani in transizione: originali percorsi di orientamento e accompagnamento all’imprenditoria.