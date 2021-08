WI-FI ITALIA negli ospedali, 2126 Access point installati

Nell’ambito del progetto ‘’Piazza WiFi Italia’’ Infratel ItalIa S.p.A. in accordo con il MISE e in collaborazione con il partner tecnico TIM e il Ministero dell’Innovazione sta procedendo alla fornitura e installazione di Access Point WiFi negli ospedali pubblici, che possono richiederli inviando una comunicazione email a ospedaliwifitalia@infratelitalia.it

Ad oggi hanno aderito al Progetto 190 ospedali o strutture sanitarie pubbliche e sono stati installati 2126 access point.

L’iniziativa si inserisce in quella che il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha lanciato nei giorni scorsi: il progetto di “solidarietà digitale”, esteso a tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di aiutare le persone, i professionisti e le aziende, attraverso servizi digitali, a continuare la propria attività e mantenere le proprie abitudini di vita, rispettando al tempo stesso le disposizioni del nuovo Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (Dpcm 9 marzo 2020) che introduce misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2) sull’intero territorio nazionale.

Fonte: Piazza WiFi Italia