WiFi nei Comuni, rinviato il bando Ue

Covid-19 miete un’altra autorevole vittima: il quarto e ultimo bando Wifi4EU, il programma Ue che finanzia l’installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e ospedali. Il rinvio a data da destinarsi si deve all’acuirsi dell’emergenza Coronavirus. La Commissione di Bruxelles ha deciso, infatti, di posticiparla considerando che “l’epidemia “sta colpendo gravemente diverse città e regioni”, alle quali il bando si rivolge. Di conseguenza, non ci sarebbero le condizioni per procedere, poiché “la situazione attuale non darebbe a tutti i Comuni le stesse possibilità di partecipare alla call”. Ricordiamo a proposito che la ‘call’ da 14,2 milioni di euro si sarebbe dovuta aprire il 17 marzo, e avrebbe dovuto mettere in palio 947 voucher da 15mila euro. Finora l’iniziativa ha permesso di distribuire quasi 8mila voucher nei Comuni di tutta Europa (più Norvegia e Islanda), fra cui 876 italiani.